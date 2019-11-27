شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسكندرية الجديد: «ملاك الرحمة» التي تحلُم بمستقبل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُينّت جاكلين عازر عبدالحليم، نائبًا لمحافظ الإسكندرية الجديد، وهي من مواليد البحيرة، مارس 1987.

حصلت «جاكلين» على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة الاسكندرية عام 2010، وماجستير طب المجتمع والصحة العامة جامعة اإلسكندرية عام 2015، ودكتوراه الفلسفة في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي عام 2016.

ومن أبرز الوظائف التي لحقت بها، معيدة بقسم طب المجتمع بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، وتشغل حاليًا وظيفة مدرس مساعد بكلية الطب.

Advertisements

ساهمت «جاكلين» في مشروع مكافحة الوصم والتميز لمرضى الإيدز التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2015 وحتى 2018.

كما شغلت منصب مساعد مدير مشروع منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية تطعيمات ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

تحلُم «جاكلين» بحل المشاكل التي تواجه وزارة الصحة مثل قلة عدد الأطباء.