شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة بعد التجديد له: حققنا طفرة كبيرة باستثمارات تجاوزت 26 مليار جنيه فى عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ ١٠٧٤ مشروع على أرض المحافظة في كافة مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والاستثمار والثقافة والسياحة بإجمالي تكاليف استثمارية قدرت ب 26 مليار و300 مليون جنيه خلال عام واحد.

مشيرًا إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية يعادل ما تم إنجازه في سنوات عدة، ويرجع الفضل فى ذلك للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعه شأنه.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ عدد 21 مشروعًا في قطاع الصحة بلغت تكاليفها الإجمالية 614 مليون و75 ألف جنيه، لإحلال وتجديد وإنشاء مستشفيات إيتاى البارود وكوم حمادة المركزى وأبو حمص المركزي وطوارئ التوفيقية بتكلفة ومجمع الأمراض المتوطنة والمركز طبى بحوش عيسى، و الإنتهاء من 7 مشروعات اسكان اجتماعى بتكلفة بلغت ٣٥٥ مليون وتضم ٢٥٢٩وحدة سكنية فى وادى النطرون وحوش عيسى وبدر والدلنجات وكفر الدوار.

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وأكد أن المحافظة قامت بتنفيذ عدد ١٢١١ طريق فرعى ورئيسى ومداخل مدن وقرى بدائرة المحافظة وذلك فى الخطة الإستثمارية ٢٠١٨ / ٢٠١٩ بلغت أطوالها ١١٩٦ كم وتكاليفها الإستثمارية مليار و٧١٧ مليون جنيه، ويجرى العمل فى إنشاء 6 طرق جديدة بأطوال 99 كيلو متر بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد 11 كوبرى تبلغ تكاليفها الإستثمارية 843 مليون جنيه، كما يتم تطوير 158 كوبرى تابعة للرى بتكلفة 145 مليون جنيه، و76 مزلقان سكة حديد.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 12 مشروع مياة شرب بلغت تكاليفها الإستثمارية 2 مليار جنية عبارة عن ويجرى تنفيذ عدد 12 مشروع مياة شرب بإجمالي تكاليف مليار و14 مليون جنيه، كما تم إنشاء مشروعات كهرباء بتكلفة مليار و 115 مليون جنيه وأعمال صيانة بالكهرباء بتكلفة 107 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 26 مدرسة تضم 448 فصل بتكلفة 132 مليون جنيه.

وأكد على الإهتمام بمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد القديمة وإنشاء ميناء للصيد كمشروع قومى قاربت استثماراته حوالى نصف مليار جنيه، والإنتهاء من عدد ١١ مشروعاً بمدينة رشيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ١٤٨ مليون جنيه، وجارى العمل فى مشروع بشاير الخير ٤ وهو على غرار المشاريع القومية لبناء بشاير الخير بربوع محافظات مصر وهو يستهدف إقامة عدد ٣٣ عمارة بإجمالى عدد ٤٦٢٩ وحدة على مساحة 30 فدان، بالإضافة إلى مدينة رشيد الجديدة التى تقام على مساحة ٣١٠٠ فدان لتكون على غرار مدينة العلمين الجديدة وتم تخصيص 20% من إجمالي الاستثمارات لتنمية وتطوير مدينة رشيد القديمة، بالإضافة إلى تطوير منطقة الكسارة العشوائية فى رشيد وتوزيع الوحدات السكنية على مستحقيها والتى تكلفت 21 مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم مؤخرًا افتتاح قصر ثقافة دمنهور المقام علي مساحة 1129 متر بتكلفة اجمالية 67 مليون جنية وفرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار المقامة على إجمالي مساحة ١٢٥٠ م بتكلفة إجمالية ٦ مليون جنية.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا انشاء مشروعات المنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعى بمدينة دمنهور على مساحة اجمالية 96 فدان باستثمارات تجاوز ١٠ مليار جنيه، وإنشاء مجمع الصناعات النسيجية بحوش عيسى والتى تضم عدد 6 مصانع على مساحة 15 فدان، ويتم السير فى إجراءات مشروع إنتاج الالواح الخشبية بمركز ادكو على مساحة 115 فدان بتكلفة استثمارية تبلغ ٥ مليار جنيه، وإنشاء محطة معالجة مياه من ناتج حفر آبار البترول والغاز بمدينة ادكو على مساحة 2600 مربع باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات المستقبلية والواعد لشركة جلوبال إنترناشونال للحاصلات الزراعية بوادى النطرون على مساحة 1000 فدان باستثمار يونانى وشركة فيدة لانتاج الايثانول على مساحة 7 افدنة باستثمار سعودى.