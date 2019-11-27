شكرا لقرائتكم خبر عن شارك في حصر المستحقين بملف «تعويضات النوبة».. من هو نائب محافظ أسوان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى أحمد شعبان أحمد سليمان، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، نائبا لمحافظة أسوان.

يُعد «شعبان» أول نائب من أبناء المحافظة يتولى منصب تنفيذي رفيع، وله مسيرة من الجهد والتفاني في العلم والعمل قادت الشاب أحمد شعبان أحمد سليمان لمنصبه الجديد كأول نائب من الشباب في تاريخ محافظة أسوان.

Advertisements

انضم «شعبان» للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بعدما حصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ، وهو حاصل على درجة الماجستير بامتياز مع توصية بالنشر، وتخطى تمهيدي الدكتورة بدرجة الامتياز.

تصدر دفعته من قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة أسوان 2008 لتكرمه رئاسة مجلس الوزراء بتعيينه ضمن أوائل الخريجيين.

والتحق النائب الجديد بالدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الخريجيين، ومارس عمله كمعاون لسكرتير عام محافظة أسوان منذ عام 2016.

وحظى «شعبان» بالمشاركة في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في التخطيط والإدارة والعلوم السياسية والاستراتيجية، كما شارك في مؤتمرات الشباب التي انعقدت في كافة أنحاء الجمهورية.