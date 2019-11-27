شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التجديد لها.. نائبة محافظ البحيرة ترأس اجتماع لجنة «مكافحة الفساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اجتماع لجنة مكافحة الفساد بمحافظة البحيرة، بحضور منسق اللجنة وممثلي وأعضاء اللجنة من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وهو أول اجتماع يتم عقده في المحافظة، بعد التجديد لها وللمحافظ اللواء هشام آمنة.

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وتناول الاجتماع خطة اللجنة الفرعية والوقوف على التقييم الربع سنوي لخطة مكافحة الفساد على مستوى المحافظة.

وأكدت «بلبع» على ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي الصادر في 2019، والمتضمنة جوانب علاقة الموظف والتزاماته بالوظيفة العامة، والتزامات الموظف تجاه الوظيفة، وإجراءات الحصول على الخدمة والالتزامات الواجبة على الموظف العام تجاه المواطنين، والوظيفة العامة والمواد القانونية بقانون الخدمة المدنية ذات الصلة بالسلوك الوظيفى والجزاءات التأديبية، وتفعيل قانون تعارض المصالح والتعاون مع وسائل الإعلام.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات لمكافحة الفساد بكل أنواعه، وخاصة الفساد الإدارى.