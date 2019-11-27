شكرا لقرائتكم خبر عن آخر قرارات اللواء عصام سعد قبل نقله محافظًا لأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أملاك الدولة».. كان آخر ما قام به اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، قبل صدور قرار نقله محافظا لأسيوط، حيث كلف الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع رجال الشرطة، بشن حملة لاسترداد أملاك الدولة بقرى الحامولي والريان وقارون بنطاق مركز يوسف الصديق، وتم تشكيل لجنة برئاسة اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ضمت المهندس على نبوي نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ومسئولي أملاك الدولة بالديوان العام للمحافظة.

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تمكنت الحملة من رفع خطوط وشبكات الري الرئيسية لعدد 21 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 157 فداناً، بقرى الحامولي والريان وقارون بمركز يوسف الصديق، وتم فصل المرافق عن 15 حالة مباني مخالفة بمساحة 2669م2، وتم التشديد على استكمال إجراءات التصالح للمباني المخالفة وتقنين أراضى أملاك الدولة من قبل الأهالي والتوجه للجهات المختصة لدفع الرسوم المقررة.

وتم التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات طبقاً للقواعد والشروط المنظمة لذلك ووفقاً للرسوم المحددة سلفاً من الجهات المختصة بنسبة 25% للتصالح في المباني، و15 % للزراعة.

وأكد «سعد» ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشدداً على الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.