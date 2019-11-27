شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون العلمي والبحثي مع جمهورية طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء، نعمة الله حكمة الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية بين مصر وجمهورية طاجيكستان، وذلك بمقر الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي لمصر لرئاسة الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

في بداية اللقاء أكد «عبدالغفار» حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ليشمل تبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والطاجيكية، مضيفا أن العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها البلدين مؤخرا أسهمت في خلق المزيد من مجالات التعاون البناء بين مصر وطاجيكستان.

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وخلال اللقاء وجه «عبدالغفار» الدعوة لزيارة وفد يضم عدد من رؤساء الجامعات الطاجيكية، ورئيس أكاديمية العلوم، ورؤساء المراكز البحثية بجمهورية طاجيكستان لنظرائهم في مصر، يتبعها زيارة الوفد المصري للجامعات والمراكز البحثية الطاجيكية، بهدف عقد لقاءات مشتركة والاتفاق على الأطر العامة للتعاون بين الجانبين.

كما اقترح «عبدالغفار»، أن يكون موعد زيارة الوفد الطاجيكى لمصر خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2020، وذلك خلال تنظيم المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعقد بمصر للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن المنتدى يهتم بكافة قضايا التعليم والبحث العلمي، ويعد فرصة للتشاور والتباحث في المجالات التعليمية والبحثية بين الجانبين.

وأكد «عبدالغفار»، على تقديم وزارة التعليم العالي بمصر كل الدعم لتعليم اللغة العربية للطلاب الطاجيكيين الدارسين بالجامعات المصرية سواء عن طريق الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في مصر، أو من خلال مراكز تعليم اللغة العربية بالجامعات المصرية.

ومن جانبه أكد وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي على الدور الهام والرائد لمصر في المنطقة خاصة في مجال التعليم، معربا عن تطلعه لفتح مزيد من قنوات التعاون والتواصل بين البلدين خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين مصر وطاجيكستان في مجال التعليم، ودعم العلاقات بين الجامعات الطاجيكية والمصرية.

شهد اللقاء د. كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية.