شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ الجديد لـ"الخليج 365": هدفى تحسين معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ الجديد ،إنه سعيد بتولى مهام محافظة كفر الشيخ ليتواجد بين أهلها الطيبين، مؤكدا أنه يهوى العمل الميدانى والتواجد بين الأهالى للاستماع لمطالبهم ومشاكلهم ،ليتعرف عليها وفى نفس الوقت يستمع للحلول منهم .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ل " الخليج 365 " أن هدفه هو تحسين جودة حياة الأهالى، وحل المشكلات من خلال متابعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات من تعليم وصحة وصرف صحى وجميع المرافق، مشيراً إلى أنه هو من سيسعى للأهالي، دون أن نكلفهم عناء السعى لحل مشاكلهم، مؤكداً أنه فى طريقه لاسيوط، لنقل الأغراض الخاصة به، وسيتواجد غداً الخميس أو بعد غد الجمعة بديوان عام المحافظة .

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظاً لكفر الشيخ،الذى ولد فى 27 مايو عام 1957بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق وبكالوريوس شرطة عام 1979، وعُين بعد ذلك فى إدارت متخصصة كالمرور كما عمل بعدد من المراكز الشرطية، وتدرج فى المناصب حتى وصل لمنصب مفتشًا بوزارة الداخلية عام 2013، وتم ندبه إلى قطاع التفتيش والرقابة كنائب رئيس قطاع بدرجة مدير عام، ثم تم ندبه إلى مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة فى ديسمبر من عام 2015، وأصبح عضواً بالمجلس الأعلى للشرطة عام 2016، وفى نهاية يوليو من عام 2017 خرج للمعاش، ويُعد من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة، وتم تعيينه محافظاً لاسيوط فى اغسطس عام 2018م.

أما عن الحالة الاجتماعية لمحافظ كفر الشيخ الجديد، فهو متزوج من المرشدة سحر الجعلي، ولديه 4 أخوة "شقيقان و شقيقتان" هما المهندس عبدالحكيم بالسعودية زوج نفين يحيى بالمصرية للغات والمحاسب ناصر بالبنك الأهلى والدكتورة أمينة حرم الدكتور عبدالستار الرفاعى أستاذ الجراحة بالسعودية والدكتورة وداد حرم المهندس إيهاب عمران.