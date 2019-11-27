16 محافظا جديدا و 13 نائبا يؤدون اليمين أمام الرئيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 16 محافظا جديدا و 13 نائبا للمحافظين اليمين الدستوريه أمام الرئبيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحاديه و كانت مصادر مطلعة أكدت أن المحافظون الجدد هم: Advertisements عبد الحميد عبد العزيز القليوبية و جمال نور الدين كفر الشيخ، وعصام سعد ابراهيم اسيوط، واحمد عبد الله الأنصارى الفيوم، وطارق رحمى الغربية، وطارق الفقى سوهاج، ومحمد الشريف اسكندرية، وخالد شعيب مطروح ، واشرف الدرديرى قنا، وشريف فهمى بشارة اسماعيلية، واشرف عطية عبد البارى اسوان، وعمرو حنفى البحر الاحمر، ابراهيم الشهاوى منوفية، ومحمد هانى جمال الدين بنى سويف، واسامة القاضى المنيا، ايمن مختار الدقهلية.

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