شكرا لقرائتكم خبر عن غادة يحيى نائبة محافظ أسوان أول سيدة بالصعيد تتولى المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، اليمين الدستورية كأول نائبة سيدة لمحافظة أسوان تتولى هذا المنصب فى صعيد مصر وداخل محافظة أسوان، وتعد النائب الثانى لمحافظ أسوان الجديد. وحول السيرة الذاتية، تم تعيين الدكتورة غادة يحيى، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة أسوان، ومدير مركز المعلومات والاتصالات وعضو لجنة التصنيف الدولي بجامعة أسوان، والمدير التنفيذي لمعظم المؤتمرات التخصصية بجامعة اسوان نائبا لمحافظ أسوان الجديد اللواء أشرف عطية، كما درست كزائر بمرحلة الدكتوراه في الجامعة المصرية اليابانية وعضو في معهد ال Ieee.

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