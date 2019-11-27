ننشر السيرة الذاتية للمهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للمهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية الجديد، عقب أداءه اليمين الدستورية كنائبا لمحافظ القليوبية خلفا للدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية السابق، والتى جاءت على النحو التالي: - ولد المهندس سمير محمد حماد 28 مايو 1987. - حصل على بكالوريوس الهندسة تخصص الهندسة المعمارية عام 2010. - حصل على ماجستير العلوم فى الهندسة المعمارية مايو 2014 تخصص الدراسات المعمارية جامعة القاهرة. - حصل على دكتوراة الفلسفة فى الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة عام 2018. - حصل على دكتوراة فى الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة. - يعمل مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة بنها. Advertisements - ويعمل مدرسا مساعدا بقسم الهندسة المعمارية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. - وخريج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب القادة. وكان قد أدى 9 من الشباب من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب القادة، اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كنواب لمحافظين عدد من المحافظات المختلفة، وذلك فى إطار حركة المحافظين التى يجريها الرئيس لضخ دماء جديدة من الشباب للعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

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