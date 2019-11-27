شكرا لقرائتكم خبر عن 16 محافظا و23 نائبا يؤدون اليمين الدستوريه أمام الرئيس السيسى.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، وهم: المحافظون: 16 محافظا وهم : عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظاً للقليوبية جمال نور الدين محمد زكي محافظاً لكفر الشيخ عصام سعد إبراهيم أحمد حسين محافظاً لأسيوط أحمد عبد الله الانصاري محافظاً للفيوم طارق راشد رحمي محرم محافظاً للغربية طارق محمد محمد الفقي محافظاً لسوهاج محمد السيد طاهر الشريف محافظاً للإسكندرية خالد شعيب محمود حسين محافظاً لمطروح أشرف غريب الداودي إبراهيم الحجاوي محافظاً لقنا شريف فهمي سعد بشارة محافظاً للإسماعيلية أشرف عطية عبد الباري علي محافظاً لأسوان عمرو محمد حنفي محمود محافظاً للبحر الأحمر إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظاً للمنوفية الدكتور محمد هانىء جمال الدين غنيم محافظاً لبني سويف أسامة محمد حسن حسنين القاضي محافظاً للمنيا الدكتور أيمن عبد المنعم مختار حسن محافظاً للدقهلية كما أدى 23 نائبا للمحافظين اليمين الدستورية و هم : Advertisements الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم نائباً لمحافظ المنيا الدكتور حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أحمد محمد النبوي حامد عطا نائباً لمحافظ الغربية الدكتور سمير محمد محمد حماد نائباً لمحافظ القليوبية الدكتورة جاكلين عازر عبد الحليم عازر نائباً لمحافظ الإسكندرية الدكتور حازم عمر أحمد عمر علي نائباً لمحافظ قنا الدكتورة غادة يحيى أبو زيد عبادي نائباً لمحافظ أسوان الدكتور أحمد محمود عبد المعطي حسين نائباً لمحافظ الشرقية المهندسة إيناس سمير محمد حافظ نائباً لمحافظ جنوب سيناء المهندس عمرو عثمان محمد نعمان نائباً لمحافظ بورسعيد المهندسة لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائباً لمحافظ كفر الشيخ بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائباً لمحافظ بني سويف المهندسة جيهان محمد عبد المنعم محمد نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي نائباً لمحافظ الجيزة هيثم فتحي الشيخ محمد نائباً لمحافظ الدقهلية أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائباً لمحافظ سوهاج هند محمد أحمد عبد الحليم نائباً لمحافظ الجيزة إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائباً لمحافظ دمياط محمد إبراهيم لطفي موسى نائباً لمحافظ المنوفية دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائباً لمحافظ مطروح أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائباً لمحافظ أسوان الدكتور محمد عماد عبد القادر عثمان نائباً لمحافظ الفيوم

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