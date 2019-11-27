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البحوث الفلكية: هزة أرضية شمال غرب السلوم بقوة 6.2 ريختر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم الأربعاء الموافق 27/11/2019 هزة أرضية على بعد 490 كم شمال غرب مدينة السلوم.

 

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالى، تاريخ الحدوث اليوم الأربعاء الموافق 27/11/2019، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر فى التاسعة صباحا و 23 دقيقة .

 

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وكانت الهزه الأرضية على خط العرض 35.74 شمالا، وخط الطول  23.46 شرقا.

 

 

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