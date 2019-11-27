شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: هزة أرضية شمال غرب السلوم بقوة 6.2 ريختر والان مع تفاصيل الخبر
وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالى، تاريخ الحدوث اليوم الأربعاء الموافق 27/11/2019، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر فى التاسعة صباحا و 23 دقيقة .
وكانت الهزه الأرضية على خط العرض 35.74 شمالا، وخط الطول 23.46 شرقا.
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