شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الهامة . وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية؛ لتنفيذ عقود شراء 50 جرارا جديداً، وتحديث 50 جرارا "هنشل"، وعمرة 41 جرارا سبق توريدها لهيئة سكك حديد مصر خلال عامي 2008 و2009، بالإضافة لتنفيذ أعمال الصيانة لـ 141 جرارا، شاملا ذلك قطع الغيار وتحقيق إتاحية بنسبة 90% لمدة 15 سنة، في ضوء رؤية وزارة النقل الخاصة بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ورفع كفاءة أسطول الجر بها، بما يحقق طفرة نوعية في مستويات الخدمة المقدمة لمستخدمي شبكة السكك الحديدية، وفي إطار رفع كفاءة التشغيل على الشبكة وإتاحة الجرارات وسد عجز التشغيل، بما يضمن إنجاز الخطة المستقبلية للهيئة والمستهدف تحقيقها حتى 2030 لتحسين مستويات الخدمة.

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