شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية الجديد لـ"الخليج 365": الرئيس كلفنا بتخفيف العبء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية الجديد فى تصريح لـ"الخليج 365 "، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الرئيس طالب تخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد أن محافظة الغربية قلعة صناعية كبرى وخاصة فى مدينتى المحلة وكفر الزيات وسيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على عودتهما إلى مكانتهم الطبيعية، مضيفا أن من أهم النقاط التى تحدث فيها القيادة السياسية عقب حلف اليمين، تخفيف العبء على المواطنين والتصدى لحالات وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة والعمل على تنمية موارد المحافظة، مما يعود النفع على المواطن الغرباوى .

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل بروح الجماعة من أجل إنجاح المنظومة، وأن التنمية البشرية هى العنصر الرئيسى لإنجاح أى منظومة، وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة القادمة .