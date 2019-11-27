شكرا لقرائتكم خبر عن من هى أورسلا فون دين لاين أول امرأة تتقلّد منصب رئاسة المفوضية الأوروبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوّت البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء، لصالح تأكيد تولى أورسولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية، لتصبح أول امرأة تتقلّد هذا المنصب فى تاريخ الاتحاد الأوروبى، ولتقود فريق الهيئة التنفيذية للتكتّل التى يتساوى فيها عدد النساء والرجال لخمس سنوات قادمة، بحسب موقع "يورونيوز".

1- تبلغ من العمر 60 عاما وشغلت منصب وزيرة الدفاع فى ألمانيا كأول امرأة تتقلد هذا المنصب فى بلادها فى 2013

2- كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل توليها منصب وزيرة الدفاع، ، وقبل ذلك وزيرة العائلات. وفى مناصبها تلك، دعمت حصص النساء فى مجالس إدارة الشركات وعززت إجازة الأبوة للآباء.

3- تعرف بكونها سياسية معتدلة وحليفة مقربة لأنجيلا ميركل، ووقفت إلى جانب المستشارة الألمانية أثناء أزمة اللاجئين

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4- ينظر لها في الاتحاد الأوروبى، باعتبارها فدرالية قوية، حيث دعت إلى "الولايات المتحدة الأوروبية - التى تعمل على غرار الولايات الفيدرالية سويسرا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية". وتشجع تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي

5- فون دير لاين دخلت عالم السياسة فى وقت متأخر نسبيا، لكنها انحدرت من أسرة سياسية حيث كان والدها أرنست ألبريشت رئيسا للوزراء فى ولاية سكسونيا، وتولى أيضا منصب مدير المفوضية الأوروبية.

6- ولدت أرسولا فى بروكسل، لكنها غادرت الى ألمانيا عندما كانت فى الثالثة عشر من عمرها ثم سافرت إلى لندن لدراسة الاقتصاد، ثم سرعان ما درست الطب وتخصصت فى أمراض النساء فى جامعة هانوفر.

7- بعد زواجها أنجبت سبعة أبناء على الرغم من أن معدل المواليد فى ألمانيا يقل عن الطفلين لكل امرأة.

8- دخلت عالم السياسة عندما كان عمرها 43 عاما، وهى عضو فى الحزب الديمقراطى المسيحى المحافظ.