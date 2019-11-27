شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: قطاع الثروة الحيوانية يساهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة لديها خطط عاجلة لمنع خروج صغار منتجي الدواجن ومربي الماشية من سوق الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تفعيل دور روابط المنتجين واتحاد منتجي الدواجن وتطبيق آليات السوق وضبط معدلات الإنتاج وفقا لاحتياجات لتحقيق التوزان في الأسعار لمصلحة المنتج والمستهلك.

وأشار «أبوستيت»، في كلمته خلال المؤتمر العلمي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوان، تحت شعار «تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول»، إلى أن «الثروة الحيوانية في مصر تواجه تحديات هائلة لاعتمادها على استيراد جزء كبير من مستلزمات الإنتاج من الخارج وفي ظل محدودية مواردنا المائية وهو ما انعكس على انخفاض الميزة النسبية لمصر في الإنتاج الحيواني مقارنة بالاستيراد»، موضحا أنه «رغم أن الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرا مهما للدخل القومي، فإنها في مصر تواجه بعض التحديات خاصة مع استيراد الكثير من مدخلات الانتاج مما يستلزم تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والاهلية والمستثمرين للعمل على تطوير هذه الصناعة وتذليل المعوقات لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بروتين حيواني امن لصحة المواطن المصري».

ولفت الوزير إلى أنه لا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية لتقديم أفضل الدعم للثروة الحيوانيه وخاصة مع اهتمام الرئيس السيسي بضرورة تقديم رؤية واضحة عن المشاكل والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ووضع الحلول المقترحة والتي تتلائم مع الظروف الحالية بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع في الانتاج والعمل على التخفيف من انعكاسات الظروف الراهنة على المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية وذلك للاستفادة من جميع الأنشطة التي ينفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية.

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وشدد على أن تربية الماشية والدواجن هي مصر أساسي لتغذية الأسرة وتحقيق الأمن الغذائي لهم، وليست مصدر أساسي للدخل وتشكل جزء أساسي من الأمن الغذائي للأسرة المصرية، مشيرا إلى أن تلبية الاحتياجات والاهتمام بالمزارع الصغير يشكل أحد تحديات الإنتاج الحيواني نظرا لاستحواذ المزارع الصغير على أغلبية الإنتاج الحيواني والحاجة إلى المزيد من تخفيف الأعباء الناتجة عن نقص الأطباء البيطريين من خلال إعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والإنتاج السمكي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأوضح «أبوستيت»، أن الحيازات الصغيرة للثروة الحيوانية والداجنة ساهمت في التدخل السريع للسيطرة على الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني والداجني من خلال إحكام الرقابة عليها ومكافحة الأمراض الوبائية وذلك من خلال إنطلاق حملات التحصين في نفس التوقيت بكل المحافظات تم تحصين اعداد كبيرة من الثروة الحيوانية والداجنة وأحيانا يتم التشكيك في اللقاحات ولكن المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية يؤدي دورا رقابيا عظيما في التاكد من جودة اللقاحات.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الثروة الحيوانية من اهم القطاعات ذات التميز والامكانيات التنموية الكبيرة، حيث يساهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والالبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الانتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري لاسيما المحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع استمرار إحياء مشروع البتلو وفتح افاق تصديرية جديدة.

ولفت وزير الزراعة إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية واضحة والاتفاق على الإجراءات والبدائل التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للمربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

وذكر أن نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسؤولية الملقاه على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني.

مؤتمر الثروة الحيوانية

مؤتمر الثروة الحيوانية

مؤتمر الثروة الحيوانية

مؤتمر الثروة الحيوانية