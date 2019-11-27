شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء عصام سعد يستكمل مسيرة محاربة الفساد في محافظة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حارب اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط الجديد الفساد المالي خلال عمله بوزارة الداخلية أثناء فترة عضوية لجنة استرداد الأموال والأراضي المستولى عليها مسبقاً، وتمكن من إغلاق العديد من شركات الصرافة بسبب المخالفات وتجارة السوق السوداء وتزوير العملة، إلى جانب القضاء على قراصنة حسابات البنوك، وأصحاب المخالفات من العاملين داخل البنوك وذلك لتحويلهم لمبالغ ضخمة من حسابات البنوك.

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تقلد اللواء عصام سعد إبراهيم منصب محافظ الفيوم منصب محافظ أسيوط، إستكمالا لما بدأه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والذي بدأ برنامج مكثف لمكافحة الفساد الإداري.

اللواء عصام سعد المرشح لمنصب محافظ أسيوط في حركة المحافظين الجديدة من مواليد يناير 1960، وتخرج في كلية الشرطة عام 1982، وشغل مناصب عدة، حيث عمل ضابطا بمباحث قسم قصر النيل وعمل بالبحث الجنائي، ثم مفتشا بالأمن العام، وكان مديرا لمباحث الأموال العامة، ثم مديرا لأمن محافظة الإسماعيلية، قبل أن يصبح مساعدا لوزير الداخلية لشؤون الأفراد، ومديرا لأمن الجيزة قبل توليه منصب محافظ الفيوم.

وشغل عصام سعد منصب محافظ الفيوم منذ عام وشهرين ونجح في عمله، وسبق وكان عضواً في اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال بالخارج، وعضو اللجنة التنسيقية للوقاية من الفساد وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة.