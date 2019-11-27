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مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال ألبانيا 

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جمهورية ألبانيا الصديقة، مما أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص وإصابة المئات.

وأكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ألبانيا، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومُعرباً عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الألباني لذلك الموقف.

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