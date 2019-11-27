شكرا لقرائتكم خبر عن بيان «البحوث الفلكية».. زلزال بقوة 6.2 ريختر غرب السلوم دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، رصد محطات الشبكة القومية زلزالا وقع في الساعة 9:23 صباح الأربعاء، على بعد 490 كم شمال غرب مدينة السلوم دون حدوث أي خسائر.

وأكد المعهد، في بيان، أن الهزة الأرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى خط طول 23.46 شرقا، وخط عرض 35.74 شمالا.