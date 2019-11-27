شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: الكشف عن 3 توابيت خشبية من الأسرة الـ18 بالقرنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية الفرنسية، برئاسة الدكتور فريدريك كولان، والتابعة لجامعة «ستراسبورج»، والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة، في الكشف عن 3 توابيت خشبية، وذلك بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33.

Advertisements

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح، الأربعاء، إلى أن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة الـ18، وهي في حالة جيدة من الحفظ، وعبارة عن صور عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.

ومن جانبه، قال فتحي ياسين، مدير عام آثار البر الغربي بالأقصر، إن التابوت الأول لسيدة تدعى «تي أبو»، ويبلغ طوله 195 سم، عليه زخارف ملونة وكتابات هيروغليفية، أما التابوت الثاني فيبلغ طوله حوالي 190 سم مطلي باللون الأصفر، وعليه أعمدة من الكتابات الهيروغليفية على خلفية باللون الأبيض وهو لسيدة تدعى «راو»، والتابوت الثالث طوله حوالي 180 سم عليه طبقة جصية وألوان بيضاء وأعمدة باللون البني، والتابوت خالي من أية كتابات.

وأضاف أن هذا الموسم الثاني لأعمال البعثة الفرنسية الأثرية، حيث نجحت خلال الموسم الأول في الكشف عن لوحة من الحجر الرملي نقش عليها ثلاثة نصوص لتقديم القرابين وأسماء لاثنين من كبار رجال الدولة، هما (تيتي عنخ وأنيني) صاحب مقبرة (TT81)، وتابوت خشبي لشخص يدعى «بويا» يعود لعصر الأسرة الـ18.