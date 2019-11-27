شكرا لقرائتكم خبر عن «جنرال» و10 لواءات و3 أطباء وعضو «رقابة إدارية».. تفاصيل حركة المحافظين الجُدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح الأربعاء، تم الإعلان عن حركة المحافظين الجدد والتي شملت 11 لواء ينتمون للقوات المسلحة والشرطة، و4 أطباء بينهم رئيس هيئة الإسعاف السابق، وأحد مسؤولي الرقابة الإدارية.

وتضمنت الحركة اللواء أشرف عطية، وعُينَ محافظا لأسوان، بدلاً من اللواء أحمد إبراهيم.

وعُينَ اللواء شريف فهمي بشارة، قائد المنطقة الغربية السابق، محافظًا للإسماعيلية خلفًا للواء حمدى عثمان الذي قدم استقالته منذ عدة أشهر، وسبق وعمل مديرًا لأكاديمية ناصر العسكرية، بعد عمله قائدًا للمنطقة الغربية العسكرية.

أما محافظة قنا، فجاء على رأسها، اللواء أشرف الدرديري.

وفي مطروح الساحليّة، جاء اللواء خالد شعيب، خلفًا للواء مجدي الغرابلي، وشغل «شعيب» عددًا من المناصب ومنها مساعد وزير الدفاع، وقائد الحرب الإلكترونية بالقوات المسلحة، وأخيرًا مدير إدارة نوادي القوات المسلحة.

«الجنرال»، هكذا يُعرف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد، الذي جاء خلفًا للدكتور عبدالعزيز قنصوه، وتقلّد «الشريف» العديد من المناصب بقطاع الأمن الوطني منذ بداية التسعينات، بدأها برئاسة مكتب الأمن الوطني بنجع حمادي ثم مفتشًا للأمن الوطني بقنا، كما عين «الشريف» مديرًا للأمن الوطني في الإسكندرية.

وفي سوهاج، جاء اللواء طارق الفقي على رأس المحافظة، إذ سبق وتقلد عددًا من المناصب، بدءً من منصب مساعد الوزير الأمن المركزي، وذلك في حركة تنقلات الداخلية في مارس 2019، كما ترأس عددًا من المجموعات القتالية التي شاركت في المداهمات والحملات والتأمين أمام المنشآت العامة والخاصة والبنوك والسجون وأقسام الشرطة ودور العبادة.

وجاء الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، محافظا للغربية، وهو أحد أبناء الجامعة، إذ تخرّج في أول دفعة لكلية العلوم، وعين داخلها معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا ومدرسًا بقسم علوم الحيوان وأستاذًا ورئيسًا للقسم ومديرًا لمركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، ومشرفًا على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.

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كما تم تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ثم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا في مارس الماضى، بتولى الدكتور طارق رحمي رئيسًا لجامعة قناة السويس.

ومن سوهاج إلى الفيوم، جاء الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، وعمل «الأنصاري» بجانب الإسعاف على تطوير المجالس الطبية المتخصصة لوجود أزمات في العلاج على نفقة الدولة كما تم تكليفه بالعمل مساعدا لرئيس هيئة الإسعاف، بجانب المجالس الطبية المتخصصة، كما تم تكليفه مؤخرا بملف إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة.

أما أسيوط، فجاء فيها اللواء عصام سعد، وهو من مواليد يناير 1960، وتخرج في كلية الشرطة عام 1982، وشغل مناصب عدة، حيث عمل ضابطا بمباحث قسم قصر النيل وعمل بالبحث الجنائى، ثم مفتشا بالأمن العام، وكان مديرا لمباحث الأموال العامة، ثم مديرا لأمن الإسماعيلية، قبل أن يصبح مساعدَا لوزير الداخلية لشؤون الأفراد، ومديرا لأمن الجيزة قبل توليه منصب محافظ الفيوم.

وفي كفر الشيخ، جاء اللواء جمال نور الدين، اللواء جمال نور الدين هو نجل المرحوم اللواء متقاعد نور الدين محمد زكي، وهو من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والحنكة، حيث تدرج في العديد من المناصب، حتى تولى منصب محافظ أسيوط في أغسطس الماضي.

وفي القليوبية، جاء اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان، من مواليد محافظة الجيزة في 13 يناير 1952، وحاصل على ليسانس حقوق ودبلوم علوم شرطية عام 1975 وأيضا بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1986، وعمل فور تخرجه ضابطًا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية.

تولى اللواء عبدالحميد الهجان، مهام عمله كمحافظ لقنا، إحدى أكبر محافظات الصعيد، في عام 2013 عقب ثورة الثلاثين من يونيو خلفًا للمحافظ الأسبق صلاح عبدالمجيد.

وكان الهجان يشغل منصب أحد قيادات جهاز الرقابة الإدارية لمدة 30 عامًا متدرجًا في العديد من المناصب القيادية بالجهاز حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والأمين العام ثم تم تعيينه محافظًا لقنا ليدخل عام 2017 ويكمل الهجان العام الرابع في توليه المسؤولية بالمحافظة.

وتولى اللواء عمرو حنفي رئاسة محافظة البحر الأحمر، فيما جاء اللواء أسامة القاضي، على رأس البحر الأحمر، وإبراهيم الشهاوي، محافظا للمنوفية.

ودكتور محمد هانى جمال الدين، محافظا لبني سويف، والدكتور أيمن مختار، محافظًا للدقهلية.