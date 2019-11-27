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بالأسماء.. 16 محافظًا جديدًا يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المحافظون الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

وجاءت الحركة كما انفردت «المصري اليوم»، صباح الأربعاء نقلا عن مصادر بمجلس الوزراء، وشملت 16 محافظًا جديدًا هم:

عبدالحميد عبدالعزيز محافظا للقليوبية

جمال نور الدين محافظا لكفر الشيخ

عصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط

أحمد عبدالله الأنصارى محافظا للفيوم

طارق رحمى محافظا للغربية

طارق الفقى محافظا لسوهاج

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محمد الشريف محافظا للإسكندرية

خالد شعيب محافظا لمطروح

أشرف الدرديرى محافظا لقنا

شريف فهمى بشارة محافظا للإسماعيلية

أشرف عطية عبدالبارى محافظا لأسوان

عمرو حنفى محافظا للبحر الأحمر

إبراهيم الشهاوى محافظا للمنوفية

محمد هانى جمال الدين محافظا لبنى سويف

أسامة القاضى محافظا للمنيا

أيمن مختار محافظا للدقهلية

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