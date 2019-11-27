شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني يكشف حقيقة مشاجرة شخصين بطلخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف مصدر أمني حقيقة الفيديو المتداول إعلامياً متضمناً قيام شخصين يتعدى كل منهما على الآخر ويتعالى صراخهما بمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية. وبالفحص، تبين أن الفيديو تم تصويره بأحد المقاهى بقرية (ميت الكرماء) بطلخا، وبسؤال مالك المقهى قرر أن الفيديو قديم منذ عام تقريباً لشخصين من قاطنى القرية (من ذوى الاحتياجات الخاصة «مرضى نفسيين») وبسؤال أهليتهما أيدوا ما جاء بأقوال صاحب المقهى.

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