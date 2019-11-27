شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بالشارع المنياوي لتعيين محافظ جديد.. ومطالب بأجندة مشروعات قومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ديوان عام محافظة المنيا حالة من الارتباك في ظل تعيين محافظ جديد ونائب له، فيما أعرب مواطنون ومستثمرون ومسؤولون بالمنيا عن ارتياحهم لصدور قرار بتعيين محافظ جديد للمحافظة ضمن حركة المحافظين، بهدف ضخ دماء جديد لإقامة مشروعات قومية وحيوية تخدم الشارع المنياوي، وإرضاء المواطن المنياوي في تقديم خدمات متميزة له بمواقع الخدمات.

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وقال المهندس أحمد سعد، أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية، إن هناك حالة من الارتياح تشهد المحافظة عقب تعيين محافظ جديد للمحافظة والإطاحة بالمحافظ الحالي، في ظل حالة من الركود بالمشروعات القومية والاستثمارية، وحدوث مصادمات مع المستثمرين والنائب الأول للغرفة التجارية والانصراف من أحد الاجتماع قبل انتهاء احتجاجا على مطالب المستثمرين دون حلها، مطالبا المحافظ الجديد بحل مشاكل المستثمرين وتقديم أجندة مشروعات قومية، والالتحام بالمواطنين.

وطالب عبدالرحمن فراج، أحد المواطنين، المحافظ القادم بحل المشكلات المتعلقة بالخدمات الضرورية للمواطنين، ودعم المشروعات القومية التي توفر فرص عمالة للقضاء على البطالة، كما طالب بحركة تغييرات مكبرة لرؤساء المراكز والمدن والسكرتير العام وبعد القيادات التنفيذية.

كان المحافظ السابق قد تعرض لنقد لاذغ من رئيس الوزراء خلال زيارته للمحافظة قبل شهرين بسبب مشروع شارع مصر، وكورنيش النيل، وخلو الشارع المنياوي من المواطنين خلال الزيارة.