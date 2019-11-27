شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الشيخ.. صحفي بدرجة نائب محافظ الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«من بلاط صاحبة الجلالة»، انتقل هيثم فتحي الشيخ ليتم تعيينه نائبا لمحافظ الدقهلية بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«الشيخ» شغل منصب مدير مكتب جريدة الوطن في الإسكندرية سابقا فور انطلاقها في 2012، وتسلسل في المناصب فأصبح عضو لجنة نقابة الصحفيين، ومن ثم تم تعيينه صحفيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمل كمدرب ببرنامج إعداد القيادات الشبابية الرفيعة بوزارة الشباب، ومن ثم أصبح رئيس تحرير جريدة «اليوم الجديد»، ومؤخراً تولى منصب المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب.

وأكد «الشيخ»، في تصريحات سابقة، حرص تنسيقية الشباب على تنظيم الصالون السياسي لمنح مساحة مناسبة للتحاور بين الأحزاب المختلفة في القضايا التي تهم الوطن، في إطار حرص التنسيقية على إثراء الحياة السياسية وتقديم حلول ناتجة عن حوار حقيقي بين النخب السياسية المختلفة دون تمييز.