شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة والقمامة» تعجلان برحيل الطبيب علاء مرزوق من القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، مكتبه صباح اليوم عقب الإعلان عن حركة المحافظين الجدد، وقبل مغادرته قام بالمرور على مكاتب الديوان وصافح الموظفين متمنيا لهم السلامة والتوفيق وودعهم ورحل من ديوان عام المحافظة.

واتجه بعد ذلك إلى مقر جامعة بنها معلنا لموظفيه في الديوان إنه سيتوجه للجامعة لوداع رئيس الجامعة والنواب.

ساعدت عوامل كثيرة في رحيل مرزوق من القليوبية كمحافظ فقد مر عام وثلاثة أشهر تقريبا قضاها الطبيب المحافظ على رأس المحافظة، فقد شهدت القليوبية تراجعا في الخدمات الصحية بعد أن تمت إزالة مستشفى طوخ المركزى قبل توفير بديل لها وتم توزيعها على المركز الطبى بطوخ والوحدة الصحية بالعمار وميت كنانة ليصبح أكبر مركز بالمحافظة بلا مستشفى مركزى تقدم خدمة للمرضى وليتعرضوا للابتزاز الطبى بالعيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة تارة وتارة أخرى ليصبح الضغط شديد على مستشفى بنها الجامعى في الوقت الذي عجزت فيه الوحدات الصحية في الريف عن تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن فكان مستشفى «شبين القناطر» يعمل بنصف طاقته الطبية ومستشفى القناطر الخيرية الذي لم يتم تجديده حتى الآن ومستشفى «كفر شكر» الذي انتهى تجهيزه ولم يفتتح حتى الآن لأسباب، وأيضا مستشفى «قها» المركزي والذي انتهى تماما وتم تجهيزه ولم يفتتح حتى الآن، ومستشفى «قليوب المركزى» الذي يعمل بنصف طاقته لاتخاذ إجراءات هدمه أو تجديده ومستشفى «بنها التعليمي» الذي يتم تجديده أيضا فيعمل بنصف طاقته.

توقف تلك المستشفيات العملاقة كان نتيجته أن زاد الضغط على مستشفى «بنها الجامعى» يوميا حتى وصل إلى 2000 مريض في اليوم واكتفى «مرزوق» بالجولات والمرور على هذه المستشفيات دون أن يقول في أي وقت ستفتتح.

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الملف الأبرز أيضا هو ملف الصرف الصحى في قرى المحافظة، خصوصا في قرى القناطر الخيرية وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر، وقليوب حيث تعانى بعض قرى هذه المراكز معاناة شديدة رغم أن بعضها تم تركيب شبكات صرف بها إلا أنها متوقفة منذ سنوات بحجج مختلفة وبالرغم من تأكيد المحافظ أكثر من مرة على تشغيل تلك المحطات في تواريخ ومواعيد حددها في تصريحاته.

ومن أهم الملفات أيضا «القمامة وهو ملف خطير كان متروكاً لتديره الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وخصوصا في منطقة شبرا الخيمة.

وحول مشكلة الطرق لم يتم أي إجراء حاسم بها، فعلاوة على تكسير الطرق والعيوب الفنية في الرصف وعدم رد الشىء لأصله هناك طرق تمثل خطرا على المواطنين خاصة الطرق الموازية للمجارى المائية حيث تقوم وزارة الرى بتطهير تلك المجارى وتضع مخلفات التطهير بحرم الطريق وتتركة ليتقلص الطريق إلى النصف وفوق ذلك لم يتم رصفه منذ سنوات مثل طريق رشاح مشتهر وشبين واجهور الكبرى والبراشيم والحسانية ولم تكن الطرق الداخلية بالقرى اوفر حظا من الطرق الرئيسية فمعظمها مليء بالحفر فلم يتم رصفة منذ سنوات أو بفعل أعمال الصرف والمياه والغاز والكهرباء ولم يقوم المقاولين برد الشيء لأصلة لعدم اهتمام مجالس المدن والوحدات المحلية بذلك حتى إذا دفع المقاول الأموال احتفظوا بها في حسابات مجالس المدن والوحدات المحلية وتركوا المواطن وأصحاب السيارات في معاناة.

لم يلتفت محافظ القليوبية الدكتور عبدالحليم مرزوق أيضا إلى حال الإدارات الهندسية في مجالس المدن التي تحولت إلى عزب يديرها رؤساؤها ونسى المحافظ أن الإدارات الهندسية هي أخطر الإدارات في القليوبية فلم يجر المحافظ إلى حركات نقل لمديريها خلال عامه الذي قضاه في القليوبية رغم قضايا الفساد الذي كشفت عنه الأجهزة الرقابية.

من أهم الملفات أيضا التي وقفت حائلا دون تقدم الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق مسابقة رؤساء الوحدات المحلية ونواب رؤساء المدن والتى اقتربت تماما من 9 أشهر ومازالت حبيسة الإدراج رغم أن هناك مجالس مدن لا يوجد بها نواب مثل مجلس مدينة شبين القناطر وكفر شكر وحى غرب شبر ا الخيمة وقليوب ومجالس بها نائب واحد مثل الخانكة والقناطر وطوخ وهناك إسناد عمل رئاسة وحدة محلية على آخر وكذلك وجود خمس مدن كبرى رؤساؤها قائم بأعمال أي بقرار محافظ وليس قرار وزير التنمية المحلية وهى قليوب وحى شرق شبرا الخيمة وكفر شكر وطوخ وبنها.