شكرا لقرائتكم خبر عن «مرزوق»: لم أشغل أي مناصب وزارية.. «كفاية كده علينا نرجع شغلنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية السابق، ما تردد حول شائعة توليه أحد المناصب الوزارية.

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وعلق المحافظ على سؤال الصحفيين على هامش مشاركته في المؤتمر الثامن لكلية طب بنها، قائلا: «كفاية كده خلينا نرجع شغلنا».

وتسود حالة من الترقب بين العاملين في ديوان عام محافظة القليوبية، انتظارًا لإعلان حركة المحافظين.

وتضمنت الملامح الأولية لحركة المحافظين اسم الدكتور عبدالحميد عبدالعزيز الهجان، محافظا للقليوبية، حيث كشفت مصادر مطلعة ملامح حركة المحافظين 2019 المتوقع إجراؤها خلال الساعات القليلة المقبلة حيث تتضمن معلومات شبه مؤكدة عن تعيين سمير محمد حماد نائبا للمحافظ من شباب البرنامج الرئاسي.‏‏