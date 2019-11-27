شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء عبدالحميد الهجان يؤدي اليمين الدستورية محافظًا للقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتولى منصب محافظ القليوبية الجديد خلفا للدكتور علاء مرزوق.

يذكر أن الهجان من مواليد محافظة الجيزة في 13 يناير 1952، وحاصل على ليسانس حقوق ودبلوم علوم شرطية عام 1975 وأيضا بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1986، وعمل فور تخرجه ضابطا بمديرية أمن القاهرة من 1975 حتى 1982، ثم تولى أمين عام هيئة الرقابة الإدارية.

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تولى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، مهام عمله كمحافظ لقنا، إحدى أكبر محافظات الصعيد، في عام 2013 عقب ثورة الثلاثين من يونيو خلفا للمحافظ الأسبق صلاح عبدالمجيد.

وكان الهجان يشغل منصب إحدى قيادات جهاز الرقابة الإدارية لمدة 30 عامًا متدرجًا في العديد من المناصب القيادية بالجهاز حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والأمين العام، ثم تم تعيينه محافظا لقنا ليدخل عام 2017 ويكمل الهجان العام الرابع في توليه المسؤولية بالمحافظة.

وحصل على جوائز وشهادات التقدير في العمل بالرقابة الإدارية، كما حصل على 7 دورات تدريبية في الدورة الأساسية والموازنات التخطيطية والإجراءات الجنائية ودراسة الجدوى والمراجعة الإدارية ودورتين في اللغة الإنجليزية وأيضا حينما كان في مأموريات للخارج في مأموريات رسمية وعددها 7 مأموريات كالآتي: «تشيكوسلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، الصين، هونج كونج، إيطاليا وتايلاند»‏‏.