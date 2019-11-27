شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب شعبي بـ«بشارة» محافظًا للإسماعيلية.. وفرحة بترشح طارق راشد لـ«الغربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت التسريبات شبه الرسمية بترشح اللواء شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، ارتياحا كبيرا لدى القوى السياسية الحزبية والشعبية بالمحافظة، استنادا إلى خلفية الرجل وتاريخه العسكري والسياسيي والشعبي والأكاديمي.

ووصف اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية الأسبق، اللواء شريف بشارة بأنه من أنجح الشخصيات القيادية والشعبية العلمية في جميع مراحل عمله سواء بالقوات المسلحة أو خارجها أو في أكاديمية ناصر التي تولى إدارتها وتربطه بكل القيادات علاقات طيبة.

فيما أكد صلاح داود أمين مساعد شباب المجلس القومي للقبائل المصرية، أن اللواء بشارة رجل شعبي من طراز فريد، وأنه يحظى بحب وتقدير قيادات القبائل المصرية منذ توليه مسؤولية قائد المنطقة الغربية.

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ويواجه بشارة تحديا كبيرا في الإسماعيلية، وهو جمع شمل أبناء المحافظة وقياداتها ونوابها بعد حالة الصراع التي سادت في عهد سابقه حمدي عثمان- الذي طُلب منه رسميا البقاء في منزله حتى إعلان حركة المحافظين على خلفية تسجيلات مسربة له.

كما يواجه تحديا آخر وهو التعاون مع الصحفيين والإعلاميين في ظل حالة التصادم الكبير التي كانت في عهد حمدي عثمان، والذي لم يتحمل النقد، وقام بطرد الصحفيين من المحافظة، وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا شهيرا أدانت فيه الواقعة التي كان بطلاها مراسلي «المصرى اليوم» و«الوفد»، على خلفية نشرهما موضوع إقامته سور حول ديوان المحافظة واستراحته وفتح قنوات تعاون وتواصل مع الصحافة والإعلام لحل مشاكل المواطنيين والتسويق لانجازات الدولة المصرية وجذب الاستثمارات لها باعتبار الصحافة والإعلام مرآة المجتمع.

كما يعد ملف التقنين أهم وأخطر الملفات على الاطلاق التي تنتظر المحافظ الجديد بعد وضع لجان التقنين والتسعير التي شكلها محافظ الإسماعيلية السابق حمدى عثمان، أسعار تقنين مرتفعه جدا في كل القرى والعزب والنجوع خلقت حالة من الغضب لدى المواطنين والسخط على الدولة، ولم تراعي البعد الاجتماعي، وكانت سببا في إقالة المستشارة القانونية السابقة وعضو لجنة التقنين وعجز نائب المحافظ أحمد عصام عن وضع حل لأزمة أسعار التقنين.

وفى نفس المحافظة سادت حالة من الحزن الممزوجه بالفرحة في نفس الوقت بعد ترشح دكتور طارق راشد رئيس جامعة القناة لمنصب محافظ الغربية، حيث يحظى بشعبية طاغية لدى طلاب الجامعة والعاملين على السواء وهو واحد من علماء مصر وأول عميد لمعهد الاستزراع السمكي بجامعة القناة التي خرج منها محافظين سابقين هما دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ودكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، حيث لعب طارق دورا كبيرا في تطوير الجامعة ومنشآتها والمستشفيات الجامعية وساهم في رفع تصنيف الجامعة عالميا.