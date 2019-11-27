شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات أطاحت بـ«قنصوة» من منصب محافظ الإسكندرية.. على رأسها المباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الارتباك داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، الأربعاء، بعد تردد أنباء عن رحيل الدكتور عبدالعزيز قنصوة من منصبه كمحافظ للمدينة الساحلية، فضلا عن كونه حاليا في فرنسا.

ملفات شائكة تواجه الإسكندرية فشل معظم المحافظين السابقين في حلها، وتسببت في الإطاحة بمحافظ الإسكندرية الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة الذي قال عبارته المشهورة فور توليه المنصب موجها حديثه لأهالي المحافظة: «عليكم أن تفرحوا أن محافظ الاسكندرية جاء من أبناء المدينة يعرف كل صغيرة وكبيرة ولديه دراية كاملة بمشاكلها وهمومها»، إلا أنه لم ينجح في ترجمة تصريحاته على الأرض خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية خلفا للدكتور محمد سلطان الذي رحل عن المدينة بعد فشله هو الاخر في حلها.

الغريب أن «قنصوة» على الرغم من تصريحاته المستمرة بضرورة العمل على حل المشاكل وإيجاد الحلول إلا أنه لم توضع حتى الآن حلولاً جذرية لتلك الملفات، بل أصبحت تزداد أزمة المدينة الساحلية تفاقما يوما بعد يوم، لتأتي حركة المحافظين الجديدة لتفتح آمالا وتطلعات جديدة أمام أهالي الإسكندرية أملاً في حل تلك المشكلات المزمنة وإعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها.

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ولعل أبرز الملفات التي ساهمت في الإطاحة بـ«قنصوة» المبانى المخالفة، وعلى الرغم من السعى لايجاد الحلول من بينها قرار منع استخراج التراخيص إلا أنها ظلت الأزمة الأكبر، فضلا عن «القمامة» والفشل في مواجهة الظاهرة، وكذا الباعة الجائلين والإشغالات والتى تسيطر بشكل كبير وتثير غضب المارة على الرغم من حملات الإزالة الموسعة للباعة الجائلين وكافة الإشغالات بأنواعها المختلفة يوميا على كافة الأحياء والتي تعد حلا مؤقتا للأزمة.

وجاءت أيضا أزمة المرور والتكدس لتصبح أحد أهم المشكلات التي تعاني منها الإسكندرية، والتى تتسبب في تكرار الحوادث المتكررة في الطرق، واختناق الحركة المرورية في كثير من الطرق وتهالكها من خلال تراكم مياه الأمطار وعدم الصيانة المستمرة فضلا عن عدم استكمال مشروع تطوير قنال المحمودية «شريان الامل».

وعلى الرغم من الملفات التي أطاحت بـ«قنصوة» من منصبه، إلا أن خبراته في مجال تحلية ومعالجة المياه، حيث يعد أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة قد تعيده للأضواء من جديد، حيث من الممكن أن تستفيد به الدولة في هذا المجال خاصة وأن مصر تعانى من ندرة مياه.

ومن المعروف أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة ساهم في العمل كاستشاري مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليا وإقليميا في مجال تحلية ومعالجة المياه- حصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية في معالجة وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، ونشر أبحاث في الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة وشارك في تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلي والإقليمي، وشارك في برنامج الاتحاد الأوربي لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية، كما شارك في إعداد التقرير العالمي الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمي التابع لليونسكو عام 2009.

وبات منصب نائب محافظ الإسكندرية من نصيب الدكتورة جاكلين عازر، مدرس مساعد بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، وهى متخصصة في مجال الطب والصحة العامة والطب الاجتماعى والوقائى وخريجة الاكاديمية الوطنية للتدريب.