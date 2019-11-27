ننشر السيرة الذاتية للدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية، محافظا للغربية.

وينشر ”الخليج 365”، السيرة الذاتية للدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية الجديد.

وعمل الدكتور طارق راشد رحمى، أستاذ بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، والتخصص العلمي، "علم الأنسجة والخلية"، وتدرج فى المناصب داخل الجامعة حتى عين رئيسًا لجامعة قناة السويس فى شهر مارس الماضى.

المؤهلات العلمية للدكتور طارق راشد رحمى:

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دكتوراة الفلسفة فى العلوم "علم الحيوان - علم الأنسجة والخلية"، وإشراف مشترك بين جامعة كلورادو الأمريكية وجامعة قناة السويس، سبتمبر 1989، وماجستير علوم "علم الحيوان - علم الأنسجة وكيمياء الأنسجة"، بجامعة قناة السويس، يونيو 1985، وبكالوريوس علوم "علم الحيوان" من جامعة قناة السويس، "ممتاز مع مرتبة الشرف"، مايو 1981.

التدرج الوظيفي:

رئيس جامعة قناة السويس "16/3/2019 وحتى اليوم"، ونائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من "1/8/2015 حتى 15/3/2019"، ومشرف على معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس باختصاصات عميدًا للمعهد خلال الفترة من "4/11/2013 حتى 31/7/2015"،، ومدير مركز تطوير التعليم الجامعى ووحدة إدارة المشروعات بجامعة قناة السويس خلال الفترة من "27 مايو 2012 حتى 3/11/2013"، وأستاذ بقسم علوم الأحياء بكلية العلوم فى جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من "10/10/2008 حتى 10/5/2012"، ورئيس قسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة قناة السويس خلال الفترة من "27/9/2005 حتى 26/9/2008"، وأستاذ بقسم علم الحيوان كلية العلوم بجامعة قناة السويس خلال الفترة من "24/11/2001 حتى تاريخه"، وأستاذ مساعد بقسم علم الحيوان، بكلية العلوم فى جامعة قناة السويس خلال الفترة من "1/7/2001 حتى 23/11/2001"، وأستاذ مساعد بقسم علوم الحياة، كلية العلوم بجامعة الإمارات خلال الفترة من "1/9/1996 حتى 30/6/2001"، وأستاذ مساعد بكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من "30/10/1994 حتى 31/8/1996"، وأستاذ مساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة قناة السويس "25/1/1994"، ومدرس بقسم علم الحيوان، كلية العلوم، بجامعة قناة السويس "23/12/1989"، وبعثة قنوات إشراف مشترك لمدة 4 سنوات للحصول على الدكتوراه "29/9/1985" تضمنت السفر لجامعة كلورادو الأمريكية لإجراء الجزء العملى من رسالة الدكتوراه خلال الفترة من "26/8/1986 حتى 27/8/1988"، ومدرس مساعد بقسم علم الحيوان، بكلية العلوم بجامعة قناة السويس "27/7/1985"، ومعيد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة قناة السويس "3/11/1981".

ونشر الدكتور طارق راشد، 60 بحثا علميا فى دوريات محلية وعربية وعالمية، كما يعد محرر كتاب "Snake Venoms" دار النشر "Springer" عام 2017، ومحرر معجم المصطلحات العلمية "الترجمة العربية لمعجم علم الحياة" لكتاب مرجعى & Connections" Concepts "BIOLOGY الطبعة الثامنة - بيرسون العالمية للنشر - إنجلترا "10/5/2009".