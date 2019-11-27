شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المهندسة جيهان عبد المنعم بعد توليها منصب نائب محافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تعيين المهندسة جيهان عبد المنعم، نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، نرصد فيما يلى أبرز المعلومات عن السيرة الذاتية لها.

تم تعيين المهندسة جيهان عبد المنعم معاون لرئيس الوزراء فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

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وعقب ذلك تم ندب المهندسة جيهان عبد المنعم، عام 2016 لتشغل وظيفة مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية، حتى قرار تعيينها نائبا لمحافظ القاهرة.

أشرفت على العديد من المشروعات الخدمية والقومية بالمحافظات وقامت بعشرات الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.