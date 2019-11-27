شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية للواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى اللواء شريف فهمى بشارة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، محافظًا للإسماعيلية، خلفًا للواء حمدى عثمان، الذى تقدم باستقالته منذ شهور.
وسبق أن تولى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، منصب رئيس هيئة البحوث العسكرية، ثم قائدًا للمنطقة الغربية، قبل أن يتم تعينه مديرًا لأكاديمية ناصر العسكرية.
ومن المقرر أن يصل المحافظ الجديد للإسماعيلية خلال ساعات لاستلام عمله رسميًا بديوان عام المحافظة، الذى خلى من منصب المحافظ منذ التاسع من سبتمبر الماضى، وقام العاملون بديوان عام محافظة الإسماعيلية في تجهيز مكتب المحافظ استعدادًا لوصوله، بعد أن ظل مغلقًا لمدة 80 يومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على السيرة الذاتية للواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.