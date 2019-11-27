شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محافظ أسيوط الجديد اللواء عصام سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى اللواء عصام سعد إبراهيم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظًا لأسيوط، خلفًا للواء اللواء جمال نور الدين.

اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد حسين من مواليد يناير 1960، وتخرج فى كلية الشرطة دفعة 1982، ليعمل ضابطا بمباحث قسم قصر النيل، ثم انتقل للعمل بقسم شبرا، وتدرج بالمناصب فى "الداخلية" ليعمل بالبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، ثم مفتشا بالأمن العام.

واصل "سعد" عمله فى الداخلية ليصبح نائبا لمدير مباحث القاهرة، وبعدها تم تعيينه مديرا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ثم انتقل ليتقلد منصب مدير الأمن بالإسماعيلية، قبل أن يصبح مساعدا لوزير الداخلية لشئون الأفراد، إلى أن تقلد منصبه كمدير لأمن الجيزة، وبعدها وقع عليه الإختيار ليصبح محافظا للفيوم ومنها الى محافظة أسيوط فى آخر حركة للمحافظين.