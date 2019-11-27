شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر الساعة 1.. 16 محافظا و13 نائبا لهم يؤدون اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الاخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية حركة المحافظين.

وكالة الفضاء المصرية: أول مرة نطلق قمرا للاتصالات.. وإطلاق طيبة2 بعد 5 سنوات

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لـ وكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى المصرى للاتصالات "طيبة 1"، يخدم كافة الدول الأفريقية، ويقدم لها الدعم.

100 مليون صحة: توفير عقار جديد لعلاج منتكسى فيروس سى بالمجان

\كشفت مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية، بدء توفير مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي بمصر، لعلاج لعلاج جديد لمنتكسى علاجات فيروس سى التقليدية بالمجان.

16 محافظا جديدا و 13 نائبا يؤدون اليمين أمام الرئيس

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أدى 16 محافظا جديدا و 13 نائبا للمحافظين اليمين الدستوريه أمام الرئبيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحاديه

شاهد.. شرطة الصين تعثر على أطنان من الذهب فى منزل مسئول صينى سابق

اكتشف المحققون فى الصين أطنانا من الذهب فى منزل مسئول سابق بمدينة هايكو بمقاطعة هاينان.

انفجار مروع بمصنع كيماويات بولاية تكساس الأمريكية.. تحطم نوافذ وأبواب المنازل فى محيط الحادث والسلطات تقوم بعمليات إخلاء للمنازل القريبة.. والسكان المحليين: شعرنا باهتزاز كبير.. ولا أنباء عن ضحايا.. فيديو وصور

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية إن انفجارا مروعا فى أحد وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، فى جنوب شرق ولاية تكساس، قد أدى إلى إصدار أوامر بإجلاء السكان إجباريا من المناطق القريبة.

علاقة الأفارقة والمصريين تكذب 3 أمثال شعبية.. مدرب جنوب أفريقيا ينفى مقولة "رش المية عداوة".. منتخب نيجيريا لكرة اليد يرد على "عدوك ابن كارك".. وجماهير تشاد والصومال يتجاهلون حكاية "من خاف سلم" فى حب مصر

رغم كثرة تداول الأمثال الشعبية فى الحوارات والأحاديث اليومية لاتخاذ العبرة والعظة، إلا أن الأيام كثيرا ما تأتى بمواقف وأحداث تثبت عدم صحة