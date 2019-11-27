شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: أول مرة نطلق قمرا للاتصالات.. وإطلاق طيبة2 بعد 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لـ وكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى المصرى للاتصالات "طيبة 1"، يخدم كافة الدول الأفريقية، ويقدم لها الدعم.

وأضاف خلال الاجتماع التنسيقي الأول للمبادرة المصرية لمشروع قمر التنمية الأفريقى والذى يضم ثمانى دول أفريقية هي : مصر، السودان، المغرب، غانا، نيجيريا، أوغندا و كينيا، بمقر الوكالة - أن مصر أطلقت وكالة الفضاء المصرية عام 2018، وإقرار مجلس النواب لقانونها، بعد حلم طال انتظاره نحو 16 عاما.

وأكد القوصى أن مصر كانت أول دولة عربية تطلق قمرًا اصطناعيًا عام 1998، بالإضافة لقمرها الأول للاتصالات "طيبة 1"، والذي تم إطلاقه أمس، بما يخدم نطاق واسع من أفريقيا، ويدعم سُبل التعاون بين مصر والقارة الأفريقية، ويغطي نطاقا واسعا منها بالاتصالات والتكنولوجيا.

وتابع: "لأول مرة نطلق قمرًا للاتصالات في مصر، ونستهدف إطلاق طيبة 2 بعد نحو خمس سنوات، وهذا القمر المصري سيدعم التكنولوجيا والاتصالات في مصر وكافة أفريقيا، ولن نشهد مزيدًا من قطع الاتصال، بما يقلل أيضًا التكلفة ويزيد السرعة، وهذا يخدم كافة مؤسسات الدولة".

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وأوضح الرئيس التنفيذي للوكالة، أن الوكالة تدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتدعم استراتيجية مصر في إفريقيا، وإعادة دور مصر الوطني والتنويري والقيادي في القارة.

وأشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية هي الأولى من نوعها في مصر، وهي الوحيدة في مصر الموجودة بهذه المهام، لافتًا إلى أن مصر فقدت الاتصال بقمرها الاصطناعي إيجبت سات عام 2007، نتيجة لخلل في الاتصال، وليس بسبب القرصنة كما أُشيع.

وعرض "القوصي" خلال الاجتماع، رسومًا توضيحية لأهداف الوكالة ورؤيتها، بالإضافة إلى خريطة توضيحية لشكل وشكل مدينة الفضاء المصرية، والتي تبلغ مساحتها 123 فدان، بطريق العاصمة الإدارية الجديدة.

ورحب "القوصي" بحضور ممثلين من وزارات: "التعاون الدولي والبيئة والمالية"، وعدد من الخبراء بمجال الفضاء، بالإضافة إلى ممثلين من منظمة الأمم المتحدة، ووزارات العلوم والتكنولوجيا بدول: "أوغندا والسودان ونيجيريا وكينيا "، وعدد من الدول الأفريقية.