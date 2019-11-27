شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوكرانيا : 1.17 مليون سائح أوكراني زاروا مصر العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري مع ( yevhen mykytenko ) سفير أوكرانيا بمصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني. وأكد سفير أوكرانيا خلال اللقاء أن طائرات الركاب الأوكرانية تنظم أكثر من 140 رحلة الى مطارات القاهرة وشرم الشيخ و مطار الغردقة شهريا، حيث قام 1,17 مليون سائح اوكرانيا بزيارة مصر في عام 2018.

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