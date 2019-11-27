شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العربية تبرز نجاح إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر نجاح إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1" المواقع الإلكترونية للصحافة العربية والخليجية، اليوم الأربعاء، التي أبرزت النقلة النوعية التى سيحدثها القمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

وكتبت صحيفة الراي الكويتية، " مصر.. نجاح إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات" وألقت الضوء على بيان مجلس الوزراء الذى أعلن نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي (طيبة 1) للاتصالات نحو مداره النهائي.



الراي الكويتية

صحيفة الاتحاد الإماراتية، كتبت تحت عنوان " مصر تطلق أول قمر اصطناعي للاتصالات": يقول مسئولون حكوميون إن هذه الخطوة تستهدف تحسين البنية الأساسية للاتصالات وخدمات الإنترنت وجذب الاستثمارات.



الاتحاد

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وأطلق صاروخ تابع لشركة آريان سبيس الأوروبية القمر (طيبة 1) الذي يزن 5.6 طن من مركز فضائي في جيانا الفرنسية.



الشرق الاوسط

أما صحيفة الشرق الأوسط السعودية قالت " مصر تطلق قمرها الصناعي الأول للاتصالات" مضيفة أنه ومن المخطط أن تصل فترة عمل القمر "طيبة 1" إلى أكثر من 15 عاماً.

ويعد "طيبة 1" هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات في الموقع المدارى 35.5 درجة شرقاً في الحيز الترددي (Ka) بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل مصر ، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.