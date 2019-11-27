محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أكد مصدر بديوان عام محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء أن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، جمع مقتنياته ومتعلقاته من مكتبه بالمحافظة.
وقال العاملين بمكتب المحافظ، أن "مرزوق" أصر على الحضور لتوديعهم، ودخل مكتبه لجمع متعلقاته الشخصية، وتوجه بعدها لحضور المؤتمر السنوي الذي نظمته كلية طب بنها بعنوان "عبور الفجوة بين النظرية والتطبيق في الطب"، وألقى كلمة رحب فيها بضيوف المؤتمر وشكر القائمين عليه.
ومن المنتظر الإعلان اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الحركة الجديدة للمحافظين على مستوى الجمهورية، وحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القليوبية يودع العاملين بالديوان ويجمع متعلقاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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