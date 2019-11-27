42 ألفًا للمحافظ و38 للنائب.. ننشر رواتب ومعاشات المحافظين ونوابهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يؤدي أعضاء حركة المحافظين الجديدة، والتي شملت عدد من المحافظين ونوابهم، في الساعات القليلة القادمة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة، بتاريخ 16 أبريل 2018 على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 23 أبريل الماضي، على نص القانون رقم 28 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.

واعتمدت التعديلات الجديدة على رواتب الوزراء، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا ليمثل 21 ضعف الحد الأدنى للأجور الجديد والبالغ 2000 جنيه.

وينشر "الخليج 365" رواتب المحافظين الجدد ونوابهم وفقًا للضوابط الموضوعة في قانون تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.

42 ألف جنيه للمحافظ

نصت المادة الثانية من القانون على أن: "يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريًا.

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37.800 لنواب المحافظين

نواب كل من الوزراء والمحافظين يتقاضون راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور، أي ما يعادل 37.800 جنيه.

المعاشات

جاء في نص القانون الجديد، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

30240 جنيهًا للمحافظين

وفيما يخص المعاش؛ نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.

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