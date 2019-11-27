أمطار على السواحل.. الأرصاد تعلن بيان حالة طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد، غدا الخميس، استقرارا في الأحوال الجوية، وما زالت درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وأوضحت شاكر لمصراوي، اليوم، أن الطقس دافئ نهارا بارد ليلا، وتتكون الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية للبلاد.

وأضافت أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فهو معتدل ومهيأ لكافة عمليات الصيد والملاحة.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة، أشارت شاكر، إلى أنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري 16 ـ 24، والسواحل الشمالية من 22-23، بينما تترواح على شمال الصعيد 24-25، وفي جنوب الصعيد 28-29، فيما تتراوح على جنوب سيناء 27-28.

ونصحت المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة اليومية، وأماكن سقوط الأمطار، لتحديد نوعية الملابس، بالإضافة إلى تهدئة السرعات أثناء القيادة في الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الثقيلة ليلا وفي الساعات الأولى من النهار.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة.​