رحلة تعريفية لمنظمي الرحلات اليابانية لتنشيط السياحة والطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
نظم مكتب مصر للطيران بطوكيو برئاسة محمد فرحات رحلة تعريفية لكبرى وكلاء السياحة، ومنظمي الرحلات، ومحرري الأخبار السياحية في اليابان، بالاشتراك مع هيئه تنشيط السياحة المصرية، استعدادا للموسم السياحي الشتوي وتنشيطا لحركة السياحة الوافدة من دول شرق آسيا.
تضمن برنامج الزيارة جولة بمدن الأقصر وأسوان والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، وتنظيم ورشة عمل بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة لشرح كل ما يخص برامج السياحة عن البلاد وأهم الأماكن السياحية.
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