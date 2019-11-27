"خنقها بإيشارب وأحرق جثتها".. كشف غموض مقتل سيدة داخل شقتها بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث قسم السيدة زينب، من كشف غموض واقعة العثور على جثة مسنة بعد نشوب حريق داخل شقتها، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه، بعدما تبين أن وراء الحادث عامل بمحل مكواه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم أحمد سعيد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 20 شارع الفلكي، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 6 طوابق، ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة الكائنة بالطابق الثالث، وعثر علي جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر، مسجاة على ظهرها بأرضية دورة المياه، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه باستخدام قطعة قماش، وبها إصابات عبارة عن تفحم بالجزء السفلى وآثار خنق بالعنق، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، لكشف غموض الواقعة.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عمرو محسب، مفتش المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة" ابراهيم. م. ع" 32 سنة عامل بمحل مكواة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن الرائدان خالد جبر ومهند خليل، معاونا المباحث، من ضبطه، وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية لاقتراضه مبلغ مالي 15 ألف جنيه من بنك التنمية الزراعية، وعدم تمكنه من سداد قيمة القرض، ومطالبة الأخيرة له بسداد المبالغ المالية المتأخرة عليه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، ونظراً لطبيعة عمله وتردده علي مسكن المجنى عليها وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بمسكنها وإقامتها بمفردها فخطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليها لتسليمها بعض الملابس " مكواه ".

وعقب دخوله للشقة محل سكنها طلب منها إحضار كوب مياه، واثناء دخولها للمطبخ، قام بالتعدي عليها وخنقها بيده في محاوله للتخلص منها، إلا انه لم يتمكن من ذلك، فقام بإحضار "ايشارب" وقام بخنقها مرة أخري، حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها وربط عنقها بمرحاض دورة المياه وإحضار بعض الملابس الخاصة بها ووضعها على الجثة وإضرام النيران بها، وعقب ذلك قام بالاستيلاء على مبلغ مالي 20 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نومها وفر هاربا.

كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 5000 جنيه، من متحصلات الواقعة، وأضاف بقيامه بتسليم باقي المبلغ المالي المستولى عليه لوالدة صديقة بمحافظة المنيا لتسديد قيمة القرض.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعميد محمد مصطفى، مأمور قسم السيدة زينب، إلى النيابة العامة.