بزعم استثمارها.. ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من "7 مواطنين -مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية" بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم من خلال تسويق بعض المنتجات بإحدى شركات التسوق الشبكي.

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أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بتوجيه الدعوة للمواطنين لاستثمار أموالهم من خلال إحدى شركات التسويق الشبكي، حيث تلقى مبالغ مالية منهم بلغت 120 ألف جنيه، بزعم استثمارها من خلال شراء وتسويق بعض المنتجات بالشركة مقابل عمولة يحصل عليها من الشركة عن كل عميل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.