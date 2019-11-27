ضبط شخصين بحوزتهما حشيش وسلاح ناري في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا عقب تقنين الإجراءات من ضبط "عاطل –مقيم ببندر المنيا –سبق اتهامه في 6 قضايا " لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته "7 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1,750 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 3175، هاتف محمول".

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كما تم ضبط "عاطل –مقيم ببندر المنيا –مسجل شقي خطر سرقات عامة -سبق اتهامه في 44 قضية "، وبحوزته "بندقية آلية عيار 7,62×39مم و5 طلقات نارية من ذات العيار".

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.