أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة نصف مليون جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل- سجائر- معادن نفيسة- مستلزمات طبية- أدوية بيطرية)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي بأكثر من نصف مليون جنيه، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، ضبط 1 قضية تهريب مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، بإجمالي مبالغ قرابة نصف مليون جنيه.

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وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط 1 قضية تهريب (12 سبيكة من معدن الفضة وزنت 12 كيلو جرام)، وضبط 42 قضية في مجال الأمن العام، أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة، سرقة، سلاح أبيض).

كما أسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن997 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 297 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة ضبط 1 قضية بمضبوطات (3500 قرص مخدر)، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.