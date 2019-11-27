"حلم السفر".. ضبط شخصين استوليا على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شخصين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل داخل وخارج البلاد.

تبلغ إلى اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من رئيس مجلس إدارة شركة لتوريد العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، شريك بذات الشركة لقيامهما بإيهامه بقدرتهما على تسفيره للعمل خارج البلاد من خلال الشركة محل عملهما والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن المقدم دكتور محمد الشاعر والرائد محمد النويشي، من ضبطهما وعٌثر بداخل الشركة على كمية من استمارات تحصيل مبالغ مالية بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج.

وبمواجهة المتهمان أمام اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث الأموال العامة، اعترقا بتحصلهما على مبالغ مالية من ضحاياهم عقب إيهامهم بقدرتهما على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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