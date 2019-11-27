بزعم توظيفها.. ضبط شخصين استوليا على أموال مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، شخصين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من "5 مواطنين -مقيمين بسوهاج" بقيام شخصين بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد.

التحريات أكدت صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام "حاصل على دبلوم ومدير صيدلية، مدير صيدلية -مقيمان بدائرة مركز شرطة شندويل بسوهاج" بالحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها 620 ألف جنيه، لتوظيفها لهم واستثمارها في مجال تجارة الأدوية من خلال الصيدليات الخاصة بهما مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

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وأضافت التحريات حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.