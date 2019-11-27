بعقود مزورة.. سقوط متهمين يمارسان النصب عبر مواقع التسوق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لقيامهما ببيع سيارة بموجب مستندات مزورة عقب الاستيلاء عليها بذات الأسلوب.

تبلغ للعقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور بالقاهرة، من أحد الأشخاص بتعرفه على شخصان لا يعلم بياناتهما عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني لقيامهما بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالي 250,000 جنيه فتواصل معهما وأبدى رغبته فى شرائها فتم التقابل معهما ودفع مبلغ مالي واستلام السيارة بموجب عقد بيع ابتدائي ورخصة قيادة مُثبت عليها صورة أحدهما باسم أحد الأشخاص واستكمال باقي المبلغ عقب انتهاء إجراءات التراخيص، وأثناء تواجده بإحدى وحدات المرور اكتشف بأن رخصة القيادة مزورة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد العسيلي، مفتش مباحث الوحدات، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد".

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد فتحي عمران وعلي موسى ومحمد كمال ضباط مباحث المرور، من ضبطهما وبحوزتهما 2 رخصة قيادة مزورين، جهاز كمبيوتر محمول لاب توب، مبلغ مالي.

وبمواجهتهما أمام العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور، اعترقا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بقيامه باستئجار السيارة المستولى عليها من أحد المعارض بمنطقة النزهة بموجب رخصة قيادة "مزورة" باسم وهمى مُثبت عليها صورته الشخصية، وعقب استلام السيارة قام بتزوير رخصة قياده أخرى باسم مالكها ومُثبت عليها صورته حتى يتمكن من بيعها، وأضاف بتحصله على الرخصتين من أحد الأشخاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جارى تحديده وضبطه مقابل مبلغ مالي، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وأقر بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأقر الثاني بما جاء بأقوال الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.