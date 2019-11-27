ضبط شخص انتحل صفة صاحب شركة للنصب على أصحاب معارض السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، انتحل صفة صاحب شركة توريدات عمومية، لقيامه بالنصب والاحتيال على أصحاب معارض السيارات.

تبلغ لإدارة مباحث الأموال العامة، بتعرض أصحاب معرض لاستئجار السيارات كائن بالجيزة، ومعرض آخر لبيع وشراء السيارات المستعملة كائن بالقاهرة، لواقعة احتيال والاستيلاء على "4 سيارات بموجب مستندات مزورة".

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده أن وراء تلك الوقائع "حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية -مقيم بدمياط -سبق اتهامه في العديد من القضايا"، إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الاستيلاء على أموال أصحاب معارض السيارات بنطاق محافظتي "القاهرة –الجيزة" وذلك عن طريق قيامه باستئجار العديد من السيارات "ماركات حديثة" من المعارض المختلفة منتحلا ً صفة صاحب شركة توريدات عمومية ويرغب في استئجـــارها لموظفي شركته، وعقب ذلك يقوم بالاستيلاء عليها وبيعها لأخرين "حسني النية" بموجب توكيلات مزورة.

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وتمكن المتهم من خلال ذلك النشاط الإجرامي من الاستيلاء على "4 سيارات ماركات حديثة" قام باستئجارها من مسئولي معرض إيجار السيارات الكائن بالجيزة وقام ببيعها لمسئولي معرض لتجارة السيارات الكائن بالقاهرة بموجب توكيلات مزورة منسوبة لأصحاب السيارات بمبلغ "مليون و300 ألف جنيه مصري تقريباً" قيمة بيع تلك السيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.